San Cataldo. Celebrata la Festa dell’Albero 2025 nella palestra dell’Istituto Comprensivo Balsamo

SAN CATALDO. L’Associazione Straula ha celebrato l’edizione 2025 della Festa dell’Albero insieme a WWF Sicilia Centrale, PlasticFree Caltanissetta, la Protezione Civile del Comune di San Cataldo, i bambini e le bambine dell’Istituto Comprensivo Statale Balsamo, le loro insegnanti, la Dirigente Scolastica e il Sindaco di San Cataldo.

“Desideriamo ringraziare la Dirigente Scolastica Rossana D’Orsi per aver accolto la nostra proposta e ospitato l’iniziativa presso la palestra dell’istituto” – hanno sottolineato i responsabili dell’associazione Straula che hanno aggiunto: “Un ringraziamento anche al Sindaco Gioacchino Comparato per la sua presenza e per aver trasmesso ai bambini un importante messaggio sul valore dell’ambiente e della sua tutela”.

Nonostante la pioggia abbia impedito di procedere con la piantumazione degli alberi ad alto fusto al Parco Achille Carusi – attività che sarà recuperata nei prossimi giorni – la giornata è stata trasformata in un momento speciale di educazione e scoperta.

“Nella palestra della scuola abbiamo parlato ai bambini dell’importanza degli alberi, leggendo la favola “Il sogno della vecchia quercia” di Andersen e svolgendo un laboratorio pratico: gli alunni hanno seminato in vaso delle ghiande di roverella e di leccio, un piccolo gesto che racchiude già una grande promessa di futuro”.

Una mattinata ricca di entusiasmo, curiosità e partecipazione: perché proteggere gli alberi significa proteggere la vita.