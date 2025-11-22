Rotary Club Mussomeli – Valle del Platani e Rotary Club Lercara Friddi Uniti nel Segno dell’Amicizia e del Servizio

Lo scorso 13 novembre, presso il Kome Club Home Restaurant e Events a Cammarata, Il Rotary Club Mussomeli-Valle del Platani e il Rotary Club Lercara Friddi, hanno accolto il Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, Sergio Malizia, per la sua visita ufficiale. Alla serata hanno partecipato: Il Segretario distrettuale, Michelangelo Gruttadauria, l’Assistente del Governatore del RC Lercara Friddi, Rosario Tantillo, il Presidente del RC Mussomeli Valle del Platani, Claudio Mingoia , il Vice Presidente del RC Lercara Friddi, Giorgio Accomando, in sostituzione della Presidente, Giuseppa Milazzo, il Presidente del Rotaract Mussomeli, Alessandro Vincenzo Mingoia e la Presidente dell’Interact Mussomeli, Sofia Castiglione. Il Prefetto Anna Maria Mangiapane, del RC Lercara Friddi, ha condotto il cerimoniale con eleganza e attenzione. Dopo i saluti è stato osservato un minuto di silenzio, in omaggio al compianto socio del RC di Lercara Friddi, Salvatore Trainito, che tanto si è speso per il territorio. Durante la serata i Club hanno sottolineato l’importanza del servizio e della collaborazione, in linea con lo slogan distrettuale: “Uniti per fare del bene” e hanno ricordato che entrambi nel 2026 celebreranno il 40° anniversario della loro fondazione.Particolare attenzione è stata data al ruolo dei giovani, veri protagonisti delle iniziative locali e al valore della continuità generazionale all’interno del Rotary. Durante il suo intervento, il Governatore Sergio Malizia, ha evidenziato l’eccellente posizione del Distretto Sicilia-Malta a livello nazionale per quanto riguarda la Membership, e ha ribadito l’importanza della Rotary Foundation per l’azione globale e l’approccio “con i giovani e non per i giovani” riconoscendoli come partners fondamentali nelle attività dei Club. Grande orgoglio del Governatore per l’attuale carica a Presidente Internazionale del Rotary di Francesco Arezzo, membro del Distretto 2110 Sicilia-Malta, responsabilità per tutti i RC del Distretto. La serata si è conclusa in modo conviviale con un percorso culinario, tra i sapori della tradizione siciliana, dai formaggi locali alle Lenticchie di Villalba, dai Giri assarsunati, alla Zucca in agrodolce, fino alla pasticceria tipica, Il tutto accompagnato dai vini del nostro territorio. Particolarmente apprezzata, è stata la poesia in dialetto siciliano, recitata dalla socia Liliana Genco Russo, che ha celebrato le radici culturali e i legami umani del Rotary.