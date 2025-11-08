Ripresi i lavori sulla S.P. 38 Mussomeli – Caltanissetta

MUSSOMELI – Nelle scorse ore sono ripresi i lavori sulla Strada Provinciale 38 Mussomeli – Caltanissetta, un intervento reso possibile grazie all’autorizzazione della variante e all’utilizzo delle economie di ribasso derivanti dall’appalto principale. I lavori attualmente in corso interesseranno diversi tratti dell’arteria e comprenderanno: la bitumatura del manto stradale dal bivio Valle al bivio Crocifisso (salita Serradifalco); la pulizia e manutenzione dei pozzetti e delle banchine stradali; il consolidamento di alcuni tratti e la realizzazione di gabbionate di contenimento per evitare il cedimento e la discesa del terreno sul piano viabile. Grazie a questi interventi, la S.P. 38 sarà oggetto di un completo ammodernamento che garantirà maggiore sicurezza e scorrevolezza alla circolazione veicolare.L’obiettivo è consegnare, entro pochi mesi, una strada provinciale completamente rinnovata e pienamente percorribile, migliorando i collegamenti tra Mussomeli, Serradifalco e Caltanissetta.