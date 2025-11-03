Riesi protagonista del progetto “Sicilia di Mezzo”: valorizzazione del territorio e identità condivisa

Si è concluso lo scorso 30 ottobre 2025, al Teatro Comunale di Mazzarino, l’evento di presentazione e chiusura del progetto “Sicilia di Mezzo”, promosso dal GAL Terre del Nisseno Sud e dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, turistico ed enogastronomico del territorio.

A condurre la serata è stato il noto presentatore Salvo La Rosa, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta delle eccellenze locali e delle nuove prospettive di sviluppo.

Un progetto per lo sviluppo integrato del territorio. Il Comune di Riesi ha aderito con entusiasmo al bando Misura 19 – Sottomisura 19.2 M07.5– Azione GAL 2.2.3 – “Creazione della destinazione turistica delle vie dei castelli, dello zolfo e dei sali potassici valorizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali” del PSR Sicilia 2014/2022, promosso attraverso il GAL Terre del Nisseno. L’iniziativa, che vede come capofila il Comune di Mazzarino e la partecipazione dei Comuni di Butera, Sommatino e Riesi, mira a promuovere lo sviluppo integrato del territorio, mettendo in rete risorse, peculiarità e tradizioni locali all’interno di una nuova identità territoriale condivisa, denominata “Sicilia di Mezzo”.

La partecipazione del Comune di Riesi. Il sindaco Salvatore Sardella ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola “Un’occasione strategica per la crescita economica, culturale e turistica di Riesi”. Su sua iniziativa sono state definite le principali linee guida e direttive che hanno reso possibile la partecipazione attiva del Comune. Determinante è stata anche la collaborazione dell’assessore Baglio Giuseppe con delega alle Società Partecipate, che ha seguito da vicino le fasi operative e relazionali del progetto, assicurando il massimo coordinamento con gli enti e i partner coinvolti.

Attività, strumenti e comunicazione. Il coordinamento delle attività è stato affidato al gruppo di lavoro Sintesi S.r.l. di Viagrande (Catania), rappresentato dagli esperti Dario e Rosario Garozzo e Massimo Gruttadauria, professionisti di lunga esperienza nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Il progetto ha previsto la realizzazione di interviste, video promozionali, workshop tematici, brochure multilingue in formato cartaceo e digitale, targhe informative, totem artistici mobili, panchine, gazebo e quadri elettrici personalizzati. È stata inoltre sviluppata un’applicazione digitale per smartphone con mappe interattive e itinerari tematici dedicati ai luoghi di maggior interesse. Le riprese e le interviste, incentrate sulle tradizioni e i sapori locali, saranno trasmesse su TV Mediterraneo dal 4 novembre, con la partecipazione dei conduttori Diego Caltabiano (Gustare Sicilia) e Salvo Guarneri, e condivise sui principali canali social. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente del GAL Giovanni Manduca, al direttore arch. Giuseppe Ippolito ed a tutto il team che, con professionalità e impegno, hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Riesi: Da capitale dello zolfo a cuore agricolo della Sicilia. Riesi vanta un passato illustre legato all’epopea dello zolfo. La celebre Miniera Trabia Tallarita, un tempo la più grande d’Europa, rappresentò per decenni il motore economico e sociale della zona. Arrivando a produrre il 12% della produzione mondiale di zolfo, e impiegando un elevato numero di minatori. Attorno al complesso minerario sorse un vero e proprio villaggio operaio, dotato di chiesa, ufficio postale, presidio medico e mensa aziendale — una piccola città nella città.

Oggi, quella memoria è custodita nel Museo della Miniera Trabia Tallarita, che testimonia la dignità e la fatica di generazioni di minatori. Con la chiusura delle miniere, Riesi ha saputo reinventarsi, puntando sull’agricoltura e diventando uno dei poli più attivi del settore agroalimentare nella provincia di Caltanissetta. Dalle tradizionali colture di grano e legumi si è passati a produzioni di qualità e diversificate come uva da tavola, pesche, albicocche, mandorle, olive e vino, con numerose aziende impegnate nella lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli destinati anche ai grandi europei, garantendo occupazione ad un consistente numero di lavoratori stagionali.

Il vino, emblema dell’eccellenza riesina. Fiore all’occhiello del territorio è la produzione del vino, simbolo di una tradizione che unisce saperi antichi e tecniche moderne. A Riesi opera la Cantina Sociale “La Vite” una delle Cantine Sociali più importanti d’Europa per la produzione di Nero d’Avola, vino principe della viticoltura siciliana. Accanto ad essa operano diverse aziende private che imbottigliano e commercializzano vino e olio di alta qualità, contribuendo a consolidare l’immagine di Riesi come “terra di gusto e tradizione”.

Un territorio che guarda al futuro con orgoglio. Il percorso di Riesi racconta una storia di resilienza e rinascita: da paese minerario, simbolo di sacrificio e lavoro duro, a comunità agricola e imprenditoriale proiettata verso il futuro.

Oggi, grazie alla partecipazione al progetto “Sicilia di Mezzo”, Riesi riafferma la propria identità e la propria forza, onorando la memoria di chi, con impegno e sacrificio, ha costruito le fondamenta di una città viva e produttiva.

Essere parte di questo progetto significa valorizzare il passato, promuovere il presente e costruire il futuro di un territorio che merita di essere conosciuto e apprezzato ben oltre i confini della Sicilia.