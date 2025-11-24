Salute

Omicidio Pelicane a Palermo, tre arresti

I carabinieri di Palermo, supportati dai colleghi dei Comandi Provinciali di Napoli e Cuneo, hanno arrestato tre persone di età compresa tra i 52 e i 65 anni per l’omicidio di Antonino Pelicane che era stato ucciso a colpi di pistola il 30 agosto del 2003 a Palermo nei pressi di Corso dei Mille. I tre, pregiudicati e noti esponenti della famiglia mafiosa di Villabate, sono stati arrestati dopo la riapertura delle indagini avvenuta nel 2024 grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. I tre avrebbero agito con metodo mafioso e al fine di agevolare ‘Cosa Nostra’. Il delitto è maturato nell’ambito della guerra di mafia iniziata negli anni 80 e proseguita fino ai primi anni del 2000 che, vide contrapposte due fazioni della famiglia mafiosa di Villabate. La vittima, titolare di una ferramenta nel comune di Misilmeri, benché incensurata, è risultato essere un appartenente all’ala mafiosa contrapposta a quella degli odierni indagati – storicamente legati ai corleonesi, i quali ne decisero l’eliminazione. Attraverso attività tecniche di intercettazioni, gli investigatori, hanno dimostrato non solo come i rapporti tra gli indagati anche se a distanza di anni dal delitto, si siano mantenuti stabili e continuativi ma anche, di acquisire ulteriori elementi oggettivi in ordine alla responsabilità e colpevolezza dei tre indagati, che hanno portato all’emissione dell’odierna misura cautelare. 

