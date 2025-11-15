Nissa Rugby, la serie C “in casa” a Enna: il 16 novembre tre appuntamenti in programma al “T. Pregadio”

Nissa Rugby impegnata ad Enna per la seconda giornata del campionato di serie C a causa dell’indisponibilità del “M. Tomaselli” di Caltanissetta in cui è in programma, domenica 16 novembre, il derby di serie D Nissa Calcio-Sancataldese.

Il rugby protagonista, dunque, allo Stadio “Tino Pregadio” di Enna Bassa con una giornata interamente dedicata a tutte le categorie, dai più piccoli fino alla prima squadra.

Il programma della manifestazione prevede:

Ore 10:00 – Prime Mete, Under 6 e 8: Unione Rugby Enna eNissa Rugby

Ore 11:30 – Under 14: Unione Rugby Enna, Nissa Rugby ed Aquile del Tirreno

Ore 15:00 – Campionato di serie C: Rugby Centro Sicilia vs Aquile del Tirreno

Un appuntamento che riunisce atleti, famiglie e appassionati, nel segno dei valori autentici del rugby: rispetto, lealtà, amicizia e spirito di squadra.

Il quindici nisseno dopo l’indigesta sconfitta nella prima gara casalinga giocata a Caltanissetta, vuole sfruttare la nuova chance sul terreno ‘amico’ di Enna, per tentare di festeggiare il primo successo stagionale nel campionato di serie C.

La squadra invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere i propri atleti in campo, per una giornata di sport e condivisione che vuole celebrare l’impegno e la crescita del movimento rugbistico del centro Sicilia.