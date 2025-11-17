Nell’Ennese eseguito dalla Polizia ordine per espiazione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliare

A Leonforte la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Autorità Giudiziaria competente nei confronti di un soggetto residente nel comune di Leonforte. In particolare, l’attività è stata coordinata dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e della Squadra Mobile.

Il provvedimento trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta definitiva, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena di tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e alla multa di 15.000 euro, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

La condanna riguarda diversi reati, tra cui detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, commessi nel territorio di Leonforte e accertati a seguito di articolate attività investigative condotte dagli agenti della Polizia di Stato.

Dopo aver rintracciato il condannato e completato le formalità di rito, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato e della locale Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordine, accompagnando l’uomo presso la propria abitazione, individuata come luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di polizia giudiziaria svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, a supporto dell’Autorità Giudiziaria, e conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie sul territorio.