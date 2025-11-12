Nasce H1: un nuovo hub di talenti e tecnologie per innovare DAO e Conversion Marketing

Milano, 12/11/2025 – In uno scenario di forte cambiamento e continua evoluzione, nasce H1, un hub di innovazione tecnologica e digitale dedicato allo sviluppo di strategie e soluzioni avanzate per la crescita delle performance online.

Frutto della collaborazione tra professionisti con esperienze consolidate nel settore, H1 si propone di trasformare dati e tecnologie in leve di crescita concreta per le aziende.

Il modello organizzativo di H1 supera la tradizionale configurazione di agenzia di servizi, evolvendosi in un vero e proprio laboratorio di ricerca applicata e sperimentazione che integra intelligenza artificiale, analisi dei dati e prototipazione rapida per ottimizzare ogni digital asset – dalla visibilità alla conversione – attraverso competenze in SEO, UX Analysis, Marketing Automation e Conversion Funnel.

Leadership e sinergie strategiche

H1 è guidata da Giovanni Di Giuseppe (CEO) e Alessia Gargiulo (Co-Founder e Partner), professionisti con esperienza pluriennale nel digital marketing e nell’innovazione applicata al performance marketing. La società opera inoltre in integrazione strategica con Digitag Consulting, società di consulenza specializzata in marketing strategico e digital transformation, diretta da Edoardo Didero (CEO e Presidente di H1) e Guglielmo Pecori Giraldi (Managing Partner).

Questa collaborazione consente di coniugare la solidità dell’esperienza consulenziale con la flessibilità e la sperimentazione tipiche di una startup tecnologica.

Verso un nuovo modello di crescita digitale

H1 si presenta al mercato come una realtà già operativa, capace di fondere AI, tecnologia e sperimentazione continua per generare valore reale e misurabile. Con un team multidisciplinare, curioso e appassionato, l’hub si propone di ridefinire i confini del digital marketing, creando strategie orientate alla performance e alla trasformazione dei dati in crescita concreta.