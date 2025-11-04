Mussomeli, tamburinaio delle feste Giovanni Filuca in trasmissione “La Corrida” da Amadeus il 26 novembre. (Intervista-video)

MUSSOMELI – Su Canale 9, il prossimo 26 novembre il cammaratese Giovanni Filuca sarà alla ribalta nazionale negli studi televisivi nella popolare trasmissione “La Corrida, dilettanti allo sbaraglio”, dove farà esplodere la sua intraprendenza e la sua passione per il suono del tamburo. Trattasi di un personaggio noto a Mussomeli, non solo per avere sposato la mussomelese Maria Concetta Mingoia, ma anche perché è spesso presente nelle pubbliche manifestazioni religiose col suono del tamburo che precede le processioni paesane. Una passione per il tamburo ereditata dal padre e proseguita in famiglia. Il concorrente cammaratese, intervistato, si dice preparato e non teme confronti e spera tanto di essere applaudito e che non farà mancare nella sua esibizione i saluti per le persone della sua terra: Cammarata, Mussomeli e paesi vicini.