Mussomeli, divieto di sosta in Via Caltanissetta per lavori di scarifica del manto stradale

MUSSOMELI – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, dalle ore 13.00 di giovedì 6 novembre 2025 e fino alle ore 08.00 di venerdì 7 novembre 2025, sarà vietata la sosta su ambo i lati di Via Caltanissetta. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di scarifica e manutenzione del manto stradale, che avranno inizio nel pomeriggio di giovedì e proseguiranno nelle ore notturne, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà apposta lungo la via e a non lasciare i veicoli in sosta nell’area interessata, per permettere il regolare svolgimento dei lavori. L’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione. Periodo del divieto: dalle ore 13.00 del 06/11/2025 alle ore 08.00 del 07/11/2025. Zona interessata: Via Caltanissetta (ambo i lati)