Salute

Mussomeli, divieto di sosta in Via Caltanissetta per lavori di scarifica del manto stradale

Carmelo Barba

Mussomeli, divieto di sosta in Via Caltanissetta per lavori di scarifica del manto stradale

Mer, 05/11/2025 - 17:57

Condividi su:

MUSSOMELI – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, dalle ore 13.00 di giovedì 6 novembre 2025 e fino alle ore 08.00 di venerdì 7 novembre 2025, sarà vietata la sosta su ambo i lati di Via Caltanissetta. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di scarifica e manutenzione del manto stradale, che avranno inizio nel pomeriggio di giovedì e proseguiranno nelle ore notturne, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà apposta lungo la via e a non lasciare i veicoli in sosta nell’area interessata, per permettere il regolare svolgimento dei lavori. L’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.  Periodo del divieto: dalle ore 13.00 del 06/11/2025 alle ore 08.00 del 07/11/2025. Zona interessata: Via Caltanissetta (ambo i lati)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta