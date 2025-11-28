Mussomeli, “apprendisti ciceroni” dell’Istituto “Hodierna” visitano le chiese del quartiere Terravecchia

Come da programma, giovedì 27 novembre 2025, gli “apprendisti ciceroni” del triennio dell’indirizzo Turistico dell’IIS Hodierna, hanno animato per una intera mattinata il quartiere Terravecchia di Mussomeli. Le quattro classi dell’indirizzo Turistico hanno presentato le meraviglie dell’antico centro storico di Mussomeli, facendo da ciceroni ad altri studenti. Nonostante l’inclemenza delle condizioni metereologiche, che non hanno risparmiato acqua e gelo, quasi duecento studenti sono stati condotti alla scoperta delle chiese del quartiere più antico di Mussomeli: la chiesa della Madonna della Provvidenza, la chiesa di Santa Margherita, l’oratorio dell’Arciconfraternita del SS Sacramento e la chiesa di San Ludovico (Madrice). L’evento, organizzato dall’IIS Hodierna, ancora una volta ha visto la collaborazione sinergica del più antico Istituto di Istruzione Secondaria del territorio con la delegazione nissena del FAI, con l’Amministrazione Comunale di Mussomeli, con l’Arcipretura di Mussomeli e con l’Arciconfraternita della Madrice; a tal fine vanno sicuramente citati per la disponibilità e per la collaborazione, l’arciprete Padre Achille Lo Manto, l’assessore Gianluca Nigrelli, il priore dell’Arciconfraternita Alessio Barba e i tanti confrati che hanno offerto il loro prezioso supporto alla buona riuscita dell’iniziativa. La giornata ha permesso agli studenti “apprendisti ciceroni” di sperimentarsi in un’attività di alternanza scuola-lavoro “reale” e ha permesso alle centinaia di studenti-turisti di esplorare il patrimonio storico di Mussomeli presentato dalla voce dei loro poco più grandi compagni di studio, in un ormai consolidato esperimento di educazione tra pari all’insegna della comune crescita culturale.