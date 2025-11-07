Manifestazione sportiva irregolare, una denuncia a Piazza Armerina

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto alla denuncia in stato di libertà nei confronti di una persona, nella sua qualità di presidente di un’associazione sportiva dilettantistica, per aver tenuto una manifestazione sportiva, con presenza di pubblico, omettendo di fornire la preventiva comunicazione al locale Ufficio di P.S. prevista da apposita disposizione di legge.

In particolare, una volante del Commissariato armerino è intervenuta presso un impianto sportivo cittadino a seguito di una segnalazione di disordini in atto in occasione di un incontro amichevole tra due compagini sportive.

All’arrivo degli agenti la criticità segnalata era rientrata e la partita si era già conclusa senza ulteriori scontri. Nella circostanza, si è appreso che all’incontro vi erano presenti diverse decine di spettatori, seduti sugli spalti, sebbene l’Ufficio di polizia non ne avesse avuto alcuna preventiva notizia.

I conseguenti approfondimenti hanno permesso di chiarire che per l’evento in parola, qualificabile come pubblico spettacolo in considerazione della presenza di pubblico, avrebbe dovuto essere emessa una specifica licenza di P.S. che, nel caso di specie, non è stata nemmeno richiesta.

Per tale motivo, a seguito di quanto accertato, il presidente della locale associazione sportiva è stato denunciato in stato di libertà per aver omesso la preventiva ed obbligatoria comunicazione all’Autorità di P.S. della riunione in luogo pubblico e, altresì, sanzionato in via amministrativa per aver tenuto un trattenimento in luogo pubblico senza la licenza dell’Autorità.

La vicenda conferma l’attento controllo da parte della Polizia di Stato sulle attività che si svolgono nel territorio, garantendo legalità, sicurezza e tutela per tutti i cittadini.