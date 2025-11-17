Liste d’attesa, Codacons: “Siamo d’accordo con Schillaci, sospendere l’intramoenia nei casi critici”

Il Codacons esprime pieno accordo con la posizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, sulla possibilità di sospendere temporaneamente l’attività intramoenia negli ospedali quando lo squilibrio tra visite private e pubbliche contribuisce ad allungare le liste d’attesa, compromettendo di fatto il diritto alle cure.
Il problema dei ritardi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ormai strutturale in molte regioni, impone interventi immediati e misure efficaci. In questo contesto, la sospensione dell’intramoenia nei casi critici rappresenta per il Codacons uno strumento necessario per riportare al centro l’attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale e garantire tempi di accesso adeguati a tutti i cittadini.
Contestualmente, l’associazione sottolinea che la riduzione delle liste d’attesa non può prescindere da un rafforzamento del personale e dal sostegno concreto ai professionisti della sanità. Per questo il Codacons ritiene indispensabili incentivi economici, condizioni di lavoro più sostenibili e un aumento degli organici, elementi fondamentali per migliorare l’efficienza del sistema, tutelare i pazienti e valorizzare il ruolo dei medici.
“È una scelta necessaria – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – intervenire quando l’attività privata rischia di penalizzare quella pubblica. Ma per eliminare realmente le liste d’attesa occorre anche valorizzare i medici, prevedendo più personale, condizioni operative migliori e incentivi adeguati. Solo così potremo garantire un sistema sanitario efficiente e un accesso equo alle cure”. – conclude Tanasi
