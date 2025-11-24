Le partite più scommesse della storia della Serie A

La massima serie italiana è caratterizzata da diversi scontri che hanno colorato le domeniche degli italiani. Il nostro campionato è ricco di partite che hanno un significato importante per le tifoserie, sia per ragioni territoriali, che motivi sportivi o avvenimenti extra-campo.

Le partite più attese sono anche quelle che attraggono più scommettitori in assoluto. Scontri che hanno interessato generazioni di famiglie diventano centrali, oltre che per la tradizione, anche per la classifica.

Derby della Madonnina: Milan vs Inter, la sfida che ferma la città

La partita che divide Milano tra due delle squadre più titolate del nostro campionato non poteva mancare in questa sfida. Oltre a contare diversi sostenitori in Italia, la sfida è seguitissima anche all’estero, con entrambe le squadre che hanno fatto un ottimo lavoro di branding.

Dal 1909 le due compagini si sono scontrate oltre 230 volte, con la posta in palio che è quasi sempre importante. La memoria torna ovviamente alla semifinale di Champions, in cui a trionfare fu la sponda nerazzurra, salvo poi arrendersi al City del pallone d’oro Rodri.

Anche la Supercoppa giocata fuori dall’Italia, vinta in rimonta dal Milan, ha contribuito recentemente al ritorno in auge, anche tra gli scommettitori, di questa sfida.

Derby della Capitale: Roma vs Lazio, passione senza confini

“A Milano del derby se ne parla una settimana, a Roma per un anno” – basterebbe questo per raccontare la portata del derby capitolino. Anche questo scontro accade spesso in momenti cruciali della stagione, con entrambe le compagini in lotta per le prime posizioni.

Una partita che non si può giocare di sera a causa dei disordini che si creano sistematicamente, non può essere tranquilla nemmeno in campo. Sono infatti ben 287 i cartellini gialli estratti nella sfida, con 33 rossi a completare il quadro dell’era del calcio a tre punti.

Con l’avvento dei tipster, anche il carattere disciplinare di un match attrae l’attenzione di chi scommette. In particolare negli ultimi anni, con l’ingaggio di figure carismatiche (e litigiose) come Dybala e Mancini sponda Roma o Castellanos e Guendouzi sponda Lazio, prima del derby comincia un vero e proprio toto-ammonito sul web e sui social.

Derby d’Italia e altri big match: quando il titolo è in palio

Un’altra partita sentita sia dai tifosi che dalle dirigenze, dai tempi di Agnelli e Moratti, che caratterizza la Serie A è il derby d’Italia. La rivalità tra Juventus e Inter ha origini antiche e si è acuita dopo che lo scudetto del 2006, revocato alla Juve nelle controversie legate a Calciopoli, è stato assegnato all’Inter.

Circa 12 milioni di tifosi sommando i due team considerando solo il nostro paese. Un numero che testimonia l’entusiasmo che è in grado di generare una partita del genere. Inoltre, lo scontro tra bianconeri e nerazzurri vede costantemente entrambe le squadre ai vertici della classifica.

In alcuni casi una sconfitta nel derby d’Italia è costata lo scudetto a una delle due squadre, in altri invece sono state proprio Juve e Inter ad affrontarsi, come nel 2021 e nel 2022, con i milanesi che trionfarono in entrambe le occasioni portandosi a casa rispettivamente una Coppa Italia e una Supercoppa.

La Fede e le Scommesse nei Big Match

Come abbiamo potuto vedere quindi, le partite in cui si registra una maggiore attività di scommesse sportive coincidono con i big match. Ma come si comportano gli italiani quando gioca la propria squadra del cuore?

Tipicamente sono due le strategie che vengono applicate, che però derivano dallo stesso bias cognitivo. Il tifoso, per impulso naturale, tende a proiettare il proprio desiderio – vedere la propria squadra trionfare – sulla realtà.

Da qui gli scommettitori italiani medi si dividono in due categorie: chi crede nel proprio “istinto” e sceglie di puntare sui propri beniamini e chi invece fa l’opposto, cercando una sorta di consolazione nel caso in cui la propria squadra del cuore perdesse.