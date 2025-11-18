Salute

L’Associazione culturale teatrale “San Cataldo” propone per il 20 dicembre al “Fascianella” la commedia “Fumo negli occhi”

Redazione 1

L’Associazione culturale teatrale “San Cataldo” propone per il 20 dicembre al “Fascianella” la commedia “Fumo negli occhi”

Mar, 18/11/2025 - 23:18

Condividi su:

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale-Teatrale “San Cataldo” ha organizzato una serata all’insegna del teatro e del divertimento per sabato 20 dicembre 2025 al Teatro “Fascianella” di San Cataldo.

In scena la commedia brillante in tre atti “Fumo negli Occhi”, opera di Faele e Romano, che racconta le vicende di una famiglia siciliana degli anni ’60/’70. Tra incomprensioni, piccoli drammi quotidiani e tante risate, una storia che sa di tradizione, leggerezza e calore. Per informazioni e biglietti è possibile contattare Alex Naro.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta