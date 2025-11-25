La commissione Bilancio dell’ARS riprende l’esame della legge di stabilità

La commissione Bilancio dell’Ars ha ripreso l’esame della legge di stabilità. Dopo gli otto articoli approvati nell’ultima seduta, l’organismo presieduto da Dario Daidone in mattinata ha già dato l’ok agli articoli 22, 23 e 24 del ddl governativo. L’articolo 22 riguarda l’implementazione e l’adeguamento delle piattaforme digitali del dipartimento Tecnico, il 23 è relativo al Fondo per la risoluzione dei contenziosi attraverso le transazioni. L’articolo 24, invece, è denominato ‘Norme in materia di rientri nel Fondo Sicilia’. (DIRE)