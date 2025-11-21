Salute

Italia-Belgio, gli azzurri in semifinale di Coppa Davis – Diretta

Ven, 21/11/2025 - 14:59

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo oggi, venerdì 21 novembre, nella semifinale di Coppa Davis a Bologna. Dopo il successo nei quarti di finale contro l'Austria, 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, gli azzurri hanno prenotato (per la quarta volta consecutiva) la semifinale, contro il Belgio, che ha superato invece la Francia con lo stesso punteggio.  In caso di passaggio del turno, l'Italia affronterà in finale la vincente della sfida tra Spagna e Germania.  
