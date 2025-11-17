Inaugurata a Catania la nuova sede del Gabinetto regionale Polizia scientifica Sicilia Orientale

Inaugurata a Catania, in via Milano, la nuova sede del Gabinetto regionale Polizia scientifica Sicilia Orientale, intitolato all’ispettore Filippo Raciti, morto il 2 febbraio 2007 durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi contro la polizia, intervenuta per sedare i disordini alla fine del derby di calcio Catania-Palermo. Tra i presenti alla cerimonia di oggi il direttore centrale per la Polizia scientifica e la sicurezza cibernetica Luigi Rinella e il direttore del Servizio polizia scientifica Fabiola Mancone. Presente anche Marisa Grasso, vedova di Raciti, che ha scoperto una targa commemorativa. La nuova struttura è pensata per ospitare laboratori specializzati, sale di analisi, archivi tecnici e spazi operativi moderni.