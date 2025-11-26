Il Liceo “Manzoni- Juvara” innova l’offerta formativa: nascono tre nuove curvature uniche nel panorama siciliano

CALTANISSETTA. Il Liceo delle Scienze Umane Manzoni Juvara di Caltanissetta conferma la sua vocazione all’innovazione e all’apertura verso i nuovi scenari culturali, sociali e professionali, introducendo tre curvature d’eccellenza che arricchiscono l’offerta formativa e rispondono alle esigenze del mondo contemporaneo: Curvatura Criminologica, Curvatura in Comunicazione Digitale e Intelligenza Artificiale, e Curvatura Body Art per il Liceo Artistico.

Questi percorsi, unici nel loro genere in Sicilia, mirano a coniugare la solidità dell’impianto umanistico e artistico con competenze professionalizzanti e interdisciplinari, capaci di aprire agli studenti nuove prospettive formative e occupazionali.

Curvatura Criminologica: comprendere il crimine, prevenire la devianza, formare alla legalità

La nuova Curvatura Criminologica, attivata all’interno del Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale, nasce per offrire agli studenti una preparazione approfondita sui fenomeni criminali, sulla devianza e sulle strategie di prevenzione . Il percorso integra in modo organico gli studi di base con: Elementi di Psicologia Criminale per analizzare la personalità del criminale, i processi motivazionali e i fattori di rischio, Sociologia della Devianza per comprendere l’impatto dei contesti sociali e culturali sui comportamenti devianti, elementi di biologia forense, elementi di Diritto Penale con particolare attenzione alla giustizia minorile e alle politiche di prevenzione.

Per offrire un’esperienza formativa concreta e spendibile, la curvatura nel corso del triennio prevede esperienze concrete , realizzate in collaborazione con Forze dell’Ordine, Polizia Scientifica, Tribunale per i Minorenni e strutture per il reinserimento sociale.

Curvatura Comunicazione Digitale e Intelligenza Artificiale: comprendere il presente, progettare il futuro

La curvatura “Comunicazione Digitale e Intelligenza Artificiale” nasce per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso e tecnologico. Questa curvatura accompagna gli studenti in un viaggio alla scoperta dei processi cognitivi, dell’apprendimento, della memoria, delle emozioni e delle decisioni, analizzando come vengano studiati, interpretati e replicati nei sistemi intelligenti. Attraverso un approccio interdisciplinare, si approfondiscono i fondamenti psicologici dell’IA, i modelli mentali, l’interazione uomo-macchina e le sfide etiche legate al rapporto tra tecnologia e mente umana. Una particolare attenzione è dedicata alla comunicazione digitale, ai nuovi linguaggi mediati dall’intelligenza artificiale e ai meccanismi psicologici che regolano la nostra presenza e identità online. Un viaggio affascinante per comprendere come la mente e la macchina possano dialogare, comunicare e costruire insieme il futuro. Per garantire un collegamento con il mondo del lavoro e dell’università, con specifico riferimento all’applicazione dell’intelligenza artificiale alla comunicazione, (chatbot e analisi dei dati), alla psicologia cognitiva e alle neuroscienze, alla grafica digitale , saranno attivate convenzioni con:

● aziende di comunicazione, media e tecnologia per esperienze pratiche;

● musei, biblioteche e festival culturali (progettazione di materiali promozionali e campagne di sensibilizzazione realizzati dagli studenti):

● blog o redazioni digitali (produzione articoli, gestione rubriche e comprensione del funzionamento dell’informazione sul web);

Curvatura Body Art: quando l’arte diventa linguaggio del corpo

Per il Liceo Artistico nasce la nuova Curvatura Body Art, un percorso unico e innovativo che esplora il corpo come spazio espressivo, estetico e performativo. Gli studenti approfondiranno: le forme della body art contemporanea, le sue origini culturali e antropologiche, le tecniche artistiche legate al corpo (performance, fotografia, make-up creativo, scenografia corporea),l’analisi del corpo come linguaggio, identità e comunicazione. La curvatura integra discipline storico-artistiche, pratiche laboratoriali e riflessioni teoriche sulla relazione tra arte, identità e società.

Un percorso che incoraggia creatività, innovazione e sperimentazione.

«L’attivazione delle nuove curvature in Criminologia, Intelligenza Artificiale e Comunicazione Digitale, insieme alla curvatura in Body Art del nostro Liceo Artistico – afferma la Dirigente Agata Rita Galfano – rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e innovazione del nostro Istituto, la scuola ha il dovere di interpretare il presente e di preparare i giovani ai futuri scenari culturali e professionali, offrendo loro strumenti solidi, competenze aggiornate e una visione ampia del mondo che li attende.

Queste curvature non sono semplici aggiunte al piano di studi: sono laboratori di idee, di ricerca e di creatività, pensati per valorizzare i talenti degli studenti e per rispondere alle nuove esigenze della società contemporanea.

Siamo orgogliosi di poter offrire percorsi che coniugano tradizione e innovazione, radicati nei valori educativi dei Licei ma proiettati verso le sfide del domani. Invitiamo le famiglie e gli studenti a scoprirli da vicino: troveranno un ambiente attento, aperto e capace di accompagnare ogni ragazzo nella costruzione del proprio futuro.»

Open day presso la nostra scuola : https://www.liceimanzonijuvara.edu.it/

sabato 13 dicembre mattina ore 10;30 -13;00 , pomeriggio ore15;30- 18;30

sabato 20 dicembre mattina ore 10;30 -13;00 , pomeriggio ore15;30- 18;30

sabato 10 gennaio mattina ore 10;30 -13;00 , pomeriggio ore15;30- 18;30

sabato 17 gennaio mattina ore 10;30 -13;00 , pomeriggio ore15;30- 18;30

sabato 24 gennaio mattina ore 10;30 -13;00 , pomeriggio ore15;30- 18;30

sabato 31 gennaio mattina ore 10;30 -13;00 , pomeriggio ore15;30- 18;30.