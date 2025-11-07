Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Ubaldo Del Monaco in visita alle Stazioni di Gagliano Castelferrato e Troina

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato le Stazioni CC di Gagliano Castelferrato e Troina, entrambe dipendenti dalla Compagnia di Nicosia. Un incontro all’insegna della cordialità che ha offerto l’occasione di far conoscere da vicino il quotidiano impegno dei militari nei territori dell’entroterra ennese, vicini alla provincia di Messina. Accolto dai rispettivi Comandanti di Stazione, Maresciallo Maggiore Parrella e Maresciallo Capo De Falco, il Generale Del Monaco ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la compattezza, la professionalità e lo spirito di servizio che contraddistinguono entrambi i Reparti, sottolineando la particolare armonia che si respira al loro interno.

Durante la visita, il Comandante della Legione “Sicilia” ha ricordato il ruolo fondamentale dei Carabinieri come presidio di prossimità e fiducia per le comunità locali, complimentandosi per sia la recente attività connessa al furto consumato presso l’agenzia Unicredit di Troina, conclusasi con l’arresto di tre soggetti catanesi, sia per le indagini condotte a Gagliano Castelferrato per contrastare le truffe agli anziani, fenomeno particolarmente sentito anche nelle aree più periferiche. Nel corso della giornata, il Generale Del Monaco ha visitato accuratamente i locali delle due caserme, esprimendo elogio per la cura, l’ordine e la gestione equilibrata dei Reparti.