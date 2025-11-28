Il chirurgo nisseno Antonio Pesce tra i protagonisti del convegno internazionale Méderi sulla chirurgia d’avanguardia a Bogotá

Il prof. Antonio Pesce, chirurgo di origini nissene, è stato invitato come ospite ed esperto internazionale al 10° Incontro di Ricerca in Chirurgia: innovazione ed eccellenza nella chirurgia ad alta complessità, importante convegno organizzato dal Centro di Ricerche Méderi (CIMED) e dall’Universidad del Rosario di Bogotà in Colombia, tenutosi nei giorni 13 e 14 Novembre 2025.

In questa decima edizione, la Rete Ospedaliera Méderi ha celebrato 10 anni di eccellenza nella ricerca riunendo esperti nazionali e internazionali, équipe cliniche, ricercatori e studenti in uno spazio di conoscenza, innovazione e collaborazione.

Il chirurgo siciliano, attualmente dirigente medico in chirurgia generale presso l’Ospedale del Delta dell’Azienda USL di Ferrara e docente presso l’Università di Ferrara, ha illustrato e condiviso la propria esperienza sulla chirurgia guidata dalla fluorescenza mediante l’utilizzo di un colorante, chiamato verde indocianina (ICG) in diversi contesti chirurgici: dalla colecistectomia laparoscopica, sia in elezione che in urgenza, alla valutazione della perfusione intestinale nella chirurgia mini-invasiva colorettale, fino alla guida nelle dissezioni linfonodali in chirurgia oncologica.

Ritengo che la chirurgia guidata dalla fluorescenza, ha commentato il dottor Pesce, stia diventando ormai una componente fondamentale della chirurgia moderna mini-invasiva, con un impatto significativo sulla riduzione delle complicanze postoperatorie e sul miglioramento degli esiti. E’ stato inoltre un momento di confronto e condivisione con esperti internazionali in un ambiente stimolante ricco di contenuti scientifici.