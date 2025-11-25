Eventi dell’Istituto “Hodierna” Mussomeli: Giornata Internazionale eliminazione violenza contro le Donne.

Nella ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, lunedì 24 novembre l’I.I.S. “G:B. Hodierna” ha ospitato presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto” lo spettacolo teatrale “Viola. Come l’amore” ispirato alla vicenda di Franca Viola, scritto e diretto da Salvatore Riggi che ne è stato anche l’interprete insieme a Carmen Amoroso. Un copione che mescola monologhi, narrazione, testimonianze vere, musica, ironia, per parlare di violenza di genere, diritti civili, giustizia e coraggio. E’ il ritratto di una rivoluzione silenziosa, nata in una piccola città e diventata un simbolo per generazioni. Gli studenti, sia del biennio che del triennio hanno seguito con attenzione la rappresentazione. E oggi più che mai serve parlare nelle scuole di educazione sentimentale, di parità, di responsabilità con la consapevolezza che il cambiamento parte dalle giovani menti dei ragazzi che devono essere educati alla bellezza e al rispetto. Franca Viola, contattata direttamente dalla scuola, ha inviato un messaggio rivolto a tutti gli studenti “…non siate fragili…”