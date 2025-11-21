European young chef award 2025, la Sicilia in vetrina con il talento giovane di Gabriele Somma

La Sicilia protagonista all’European young chef award 2025, il concorso annuale organizzato da IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) che riunisce giovani talenti culinari provenienti dalle aree gastronomiche europee premiate e candidate. L’evento si terrà a Barcellona dal 24 al 27 novembre 2025. L’Isola, insignita quest’anno del titolo di Regione europea della gastronomia, sarà rappresentata da Gabriele Somma, ventenne e aspirante chef di Carini, nel Palermitano, selezionato dall’Unione regionale cuochi.

A caratterizzare ogni territorio sarà un giovane cuoco che preparerà una versione innovativa di un piatto tradizionale locale. Ai finalisti verrà chiesto di utilizzare varietà animali o vegetali autoctone specifiche della propria area geografica, contribuendo così alla valorizzazione e alla tutela delle eccellenze enogastronomiche locali.

