Esibisce patente contraffatta alla Polizia: denunciato e sanzionato con 5100 euro di multa

Durante un servizio di vigilanza stradale sulla SS640, gli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Canicattì hanno fermato un veicolo con tre persone a bordo.

Il conducente ha esibito una patente apparentemente autentica, ma che presentava anomalie nei materiali e nei segni di sicurezza. Gli accertamenti in ufficio hanno poi rivelato che il documento era contraffatto e che l’uomo non era titolare di patente, poiché revocata anni fa.

La patente falsa è stata sequestrata, mentre il conducente è stato denunciato per uso di atto falso e sanzionato con 5.100 euro di multa.

La Polizia di Stato continua l’attività di prevenzione e controllo sulle strade per garantire sicurezza e legalità a tutti gli utenti della strada.