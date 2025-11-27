Eccellenze nissene, Lilly Greco firma l’hairstyle per l’evento Cartier a Roma

Il talento e la professionalità nissena brillano sui palcoscenici più prestigiosi del lusso internazionale. Lilly Greco, affermata Hair Stylist di Caltanissetta, si conferma un nome di riferimento nel panorama dell’hairstyle italiano, aggiungendo al suo portfolio due traguardi d’eccezione che testimoniano una carriera in costante ascesa.



Lo scorso 15 novembre 2025, nella cornice storica e ineguagliabile dei Musei Capitolini a Roma, Lilly Greco è stata protagonista nel backstage dell’evento più atteso della stagione: l’inaugurazione della mostra “Cartier e il Mito”.

Selezionata dalla rinomata agenzia Beatick di Milano – punto di riferimento per il fashion e il luxury styling – Lilly Greco è stata l’unica Hair Stylist dell’intera provincia di Caltanissetta ad aver avuto l’onore di lavorare per la storica Maison francese. Con la sua maestria, ha curato le acconciature delle esclusive clienti Cartier invitate al gala, contribuendo a creare l’immagine di eleganza senza tempo richiesta da un brand di tale calibro.



La partecipazione all’evento Cartier non è un caso isolato, ma il coronamento di un percorso di eccellenza che ha visto Lilly Greco protagonista in precedenza anche durante un’edizione della Milano Fashion Week. La sua presenza nei backstage conferma come la stylist nissena sia ormai una figura ricercata dai grandi brand, capace di interpretare le tendenze più attuali e tradurle in stili unici e sofisticati.

“Essere scelta per eventi di questa portata non è solo un onore personale, ma la dimostrazione che la dedizione, lo studio e la ricerca della perfezione vengono riconosciuti anche ai massimi livelli,” si legge in una nota legata all’attività della professionista.

Ciò che rende Lilly Greco una risorsa preziosa per agenzie come Beatick e per i grandi marchi della moda è un mix raro di doti: serietà assoluta, affidabilità e uno stile distintivo, mai banale. La sua è una professionalità costruita su una formazione continua e rigorosa; Lilly investe costantemente in corsi di aggiornamento di alto livello per rendere la sua Parrucchieria all’avanguardia sulle nuove tecniche e tendenze globali.



Con il ritorno a Caltanissetta, Lilly Greco porta nel suo salone non solo l’esperienza tecnica acquisita lavorando con l’élite della moda e della gioielleria, ma anche la visione internazionale che ormai la contraddistingue, offrendo alle sue clienti cittadine lo stesso tocco esperto che ha conquistato Roma e Milano.