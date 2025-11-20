Crisi idrica in Sicilia, il Codacons: “Servono trasparenza e tempi certi”

Il Codacons interviene sulla grave situazione idrica che continua a interessare la Sicilia, dove dati ufficiali e numerose segnalazioni dal territorio confermano condizioni di forte criticità. In molte aree dell’Isola persistono razionamenti, irregolarità nella distribuzione e disservizi che si sommano alle difficoltà legate alla siccità e alle perdite di una rete idrica tra le più fragili d’Italia. Il quadro generale rimane complesso e incide sulla vita quotidiana di famiglie, attività economiche e intere comunità.

In questo contesto, il Codacons sottolinea l’urgenza di una comunicazione chiara e costante sullo stato degli interventi programmati, sui cantieri avviati e sull’utilizzo dei fondi destinati al settore idrico. La trasparenza diventa un elemento imprescindibile per garantire fiducia nelle istituzioni e per assicurare ai cittadini un controllo effettivo sull’avanzamento delle opere.

“È necessario – afferma Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons – che tutte le istituzioni coinvolte rendano pubblici, in modo completo e aggiornato, i dati relativi ai lavori in corso, alle opere non ancora operative e alle risorse già disponibili. I cittadini hanno diritto a conoscere l’effettivo andamento degli interventi che riguardano un servizio essenziale come l’acqua potabile. Ogni ritardo o mancanza di informazioni si traduce in un costo sociale elevatissimo”.

Il Codacons ribadisce inoltre la necessità di un coordinamento stabile, capace di assicurare tempi certi, chiarezza amministrativa e risposte rapide nelle zone più colpite, affinché lo stato di emergenza non continui a trasformarsi in disagio quotidiano.

“La Sicilia deve poter contare su interventi concreti, monitorati con precisione e comunicati con trasparenza. Solo così sarà possibile tutelare realmente il diritto dei cittadini a un approvvigionamento idrico continuo, sicuro e dignitoso”. – conclude Tanasi