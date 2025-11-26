Coppa Nissena, adesso è ufficiale: la 71ª edizione sarà prova di Super Salita 2026

Dalle indiscrezioni all’ufficialità. Nei giorni scorsi si erano susseguite voci insistenti, alimentate da un’intervista dell’amministratore delegato di ACI Sport, Marco Rogano, che aveva lasciato intendere il ritorno di Caltanissetta nel calendario della Super Salita. Oggi la conferma è arrivata in maniera formale: la 71ª Coppa Nissena, in programma il 13 settembre 2026, è stata ufficialmente inserita tra le gare titolate del Campionato Italiano Super Salita.

Si tratta di un risultato di grande rilievo per il territorio, frutto di un lavoro portato avanti in maniera sinergica dalle istituzioni cittadine. L’Automobile Club Caltanissetta, guidato dal presidente Carlo Alessi, e il Comune di Caltanissetta — con il Sindaco e Presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro e l’assessore allo Sport Toti Petrantoni — hanno agito in stretta collaborazione per raggiungere un obiettivo che la comunità sportiva attendeva da tempo.

Già negli ultimi due anni la Coppa Nissena era stata considerata dalla Commissione Salita tra le candidate più accreditate, avendo ottenuto il punteggio più alto negli standard organizzativi. A pesare positivamente erano stati, secondo quanto emerso, l’impeccabile gestione della gara, la qualità dell’accoglienza ai piloti e soprattutto i livelli di sicurezza del percorso, sempre valutati tra i migliori d’Italia.

La manifestazione nissena, oltre a essere parte integrante della storia sportiva della città, rappresenta infatti la gara in salita più antica d’Italia: la prima edizione risale al 24 maggio 1922, mentre nel 2022 è stato celebrato il centenario con un gemellaggio con l’Autodromo di Monza. Un patrimonio che ha meritato anche il riconoscimento nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana (R.E.I.S.).

L’inserimento nel calendario della Super Salita 2026 conferma dunque il valore di una competizione che da oltre un secolo contribuisce alla crescita del motorsport nazionale. L’Automobile Club e l’Amministrazione comunale hanno lavorato, ciascuno per la propria parte, affinché la Coppa Nissena potesse tornare a essere scenario di una delle massime espressioni delle corse in salita.

Il Campionato Italiano Super Salita, articolato su sette prove distribuite in varie regioni, prevede una rotazione annuale tra i territori coinvolti, e per il 2026 toccherà nuovamente a Caltanissetta. Una decisione che, oltre al prestigio sportivo, avrà effetti positivi anche sul turismo e sull’economia locale, richiamando migliaia di appassionati e addetti ai lavori.

Il ritorno della Super Salita a Caltanissetta rafforza così il legame della città con una gara dal DNA inconfondibile, capace di raccontare oltre cent’anni di storia automobilistica e di rinnovare ogni anno la passione di un territorio intero.