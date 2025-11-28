Consegna lavori manutenzione straordinaria Via Roma di Villalba

VILLALBA -Nella giornata odierna il Libero Consorzio di Caltanissetta ha ufficialmente consegnato i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale 16 alla ditta aggiudicataria dell’appalto. All’interno del progetto rientra anche la Via Roma di Villalba, un tratto strategico per il Comune perché rappresenta un’arteria essenziale per la viabilità interna e per i collegamenti con l’esterno. “Oggi è una giornata di grande soddisfazione per il nostro territorio perché segna l’avvio di un intervento che rappresenta un traguardo fondamentale per l’intera comunità”, commenta il Sindaco Maria Paola Immordino, che così continua: “La Via Roma è stata inserita nel progetto di manutenzione straordinaria della Sp 16, in seguito alle nostre richieste e ai confronti istituzionali portati avanti con tenacia e fermezza. La presenza della Via Roma nell’intervento non è stata affatto scontata, ma il frutto di un lavoro costante, diretto e determinato portato avanti dall’Amministrazione Comunale e dalla sottoscritta in qualità di Sindaco. Grazie alle nostre interlocuzioni con il Libero Consorzio e con l’Ing. Denaro, e grazie alla continua insistenza sulle priorità del nostro territorio, siamo riusciti a ottenere ciò che Villalba attendeva da anni. Si tratta di un risultato concreto, che conferma l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per raggiungere l’obiettivo più importante: il bene dei cittadini. L’avvio dei lavori non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che porterà maggiore sicurezza, migliore viabilità e un ulteriore passo avanti nella crescita del nostro paese. Cercheremo di organizzare al meglio la gestione dell’intervento in modo tale da ridurre al minimo gli eventuali disagi nella circolazione causati dall’avvio dei lavori. Con orgoglio e senso di responsabilità possiamo oggi affermare che Villalba conquista un nuovo traguardo, dimostrando che l’impegno, il dialogo e la determinazione portano sempre a risultati concreti. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno creduto con fiducia in questo percorso: grazie al Presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta, all’Ing. Denaro e, in modo particolare, all’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio, con un sentito riconoscimento al geom. Tricoli, che con professionalità, dedizione e tenacia ha lavorato, accompagnato e sostenuto lo sviluppo di questo importante progetto. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione, perché Villalba merita il meglio.”