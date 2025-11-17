Caltanissetta. Ugl: “Salvaguardare i lavoratori Telecontact”

“Questa mattina si stanno svolgendo in contemporanea, nelle piazze di Catanzaro, Caltanissetta e Roma, tre importanti e partecipate manifestazioni dei lavoratori di Telecontact Center, l’azienda che per oltre 20 anni ha fatto parte del Gruppo Tim e che nelle scorse settimane e’ stata oggetto di una procedura di cessione di ramo verso la newco denominata Dna, costituita da un totale di 3.380 lavoratori, di cui 1591 provenienti da Telecontact e 1.789 dal gruppo Distribuzione Italia, uno dei piu’ grandi contact center in outsoourcing in Italia”. Lo comunica il segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti. “La rabbia e lo sgomento dei lavoratori di Telecontact Center per la fuoriuscita dal Gruppo Tim – sottolinea Conti – e’ la naturale risposta di coloro i quali hanno sempre rappresentato il primo interfaccia aziendale con i clienti, operando con professionalita’ e senso di appartenenza, ricordando che la maggioranza sono lavoratrici con contratti part time. L’Ugl Telecomunicazioni continuera’ a battersi per l’integrita’ del Gruppo Tim e a sostegno delle lotte dei lavoratori e lavoratrici di Telecontact, avendo come scopo primario quello della salvaguardia del perimetro occupazionale che coinvolge migliaia di famiglie, senza, peraltro, dimenticare anche le preoccupazioni che avvolgono gli operatori del Gruppo Distribuzione che dovranno confluire in questa nuova societa'”. (AGI)