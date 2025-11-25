Caltanissetta. Sulle ali della Musica presenta “Antiche armonie per il futuro”: tanti eventi per valorizzare l’antico organo della chiesa S. Anna

Un percorso musicale, educativo e culturale che valorizza lo storico organo della chiesa di S. Anna coinvolgendo scuole e territorio dell’intera provincia di Caltanissetta.

Si è svolta, al Foyer del Teatro Margherita “M. Pastorello”, la conferenza stampa di presentazione del progetto regionale “Antiche armonie per il futuro” promosso dall’associazione di promozione sociale “Sulle Ali della Musica”.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dipartimento regionale dalle famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana.

“Come associazione abbiamo sempre strutturato e realizzato progetti di interesse generale utilizzando la musica come strumento di canalizzazione di emozioni, sentimenti, storia e cultura locale. Anche in questo caso, abbiamo voluto dare spazio a un antico strumento coinvolgendo gli adolescenti” ha spiegato la presidente dell’associazione Sulle Ali della Musica, Laura Failla, intervenuta alla conferenza stampa insieme alla direttrice artistica Laura Mosca, alle docenti Floriana Cataldi e Belinda Castellano, all’assessore alle politiche giovanili del Comune di Caltanissetta Ermanno Pasqualino.

“Il Comune di Caltanissetta è sempre sensibile e disponibile a condividere progetti o a creare le condizioni per co-progettare, insieme ad altri enti o associazioni, percorsi virtuosi per far crescer la nostra comunità partendo dai nostri bambini – ha dichiarato l’assessore Ermanno Pasqualino -. I progetti sono di fondamentale importanza non soltanto per la realizzazione degli obiettivi prefissati in una determinata finalità ma, soprattutto, per l’intero percorso evolutivo che ha portato i destinatari dell’iniziativa ad acquisire quella determinata competenza. Ed è proprio quel percorso formativo a spingere verso una crescita evolutiva e a fare la vera differenza”.

Al termine della conferenza stampa la presidente Failla ha ringraziato Frate André, in rappresentanza dell’intera Associazione Copiosa Redenzione della Parrocchia Sant’Agata di Caltanissetta, per la collaborazione offerta durante alcune fasi del progetto.

Una “scala” che collega il passato e il futuro, le antiche con le nuove generazioni mostrando come, determinate “abitudini, usi e costumi” possono essere recuperati e nuovamente valorizzati.

Una “scala” metaforica ma anche concreta, come quella dell’organo che si trova nella chiesa di S.Anna a Caltanissetta.

Il prezioso strumento, presente nella chiesa adiacente all’IPAB Testasecca, è stato restaurato qualche anno fa con un contributo della Regione Siciliana e oggi è a disposizione di chi desidera valorizzarlo facendo risuonare melodie armoniche.

Sono previsti, al momento, Concerti organistici e corali aperti al pubblico o rivolti alle scuole di Caltanissetta e a quelle di 11 comuni limitrofi; coinvolgimento di circa 100 ragazzi, anche in situazione di fragilità educativa o fisica, che affiancati da coetanei volontari vivranno un’esperienza di peer education; Attività didattiche gratuite come recupero scolastico, canto corale e lezioni di pianoforte, violino, chitarra e batteria.

Le scolaresche, che arriveranno da Caltanissetta o dai paesi limitrofi con bus dedicati, potranno assistere a un concerto nella Chiesa di S. Anna con la partecipazione di un coro locale di adulti e del coro dei giovani allievi dell’associazione.

La visita sarà anche un’occasione per vivere una visita guidata nei siti più belli e rappresentativi della città favorendo anche il turismo locale e la riscoperta del territorio e, infine, un momento di convivialità nella Villa Amedeo insieme ai bambini nisseni partecipanti al progetto.

Sono previsti anche due concerti conclusivi del progetto.

Il primo si svolgerà il 29 novembre 2025, alle ore 18:00 nel Salone conferenze dell’IPAB-Istituto Testasecca con il coinvolgimento del coro e dell’ “orchestra” dei ragazzi e con la partecipazione di un duo voce e chitarra formato da musicisti nisseni. Spettatori d’eccezione saranno i bambini oncologici delle province di Caltanissetta, Catania ed Enna seguiti dalla SAMOT.

Il secondo concerto è previsto il 4 gennaio 2026 alle ore 19:00 nella sala Teatro del Centro “Michele Abbate”. A esibirsi sarà il coro e l’ “orchestra” dei ragazzi con la partecipazione di un gruppo musicale formato da musicisti nisseni. L’evento sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.



