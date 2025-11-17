Caltanissetta, stele dedicata a Luigi Sturzo “Servire non servirsi”. Inaugurazione presenti Autorità civili e militari

CALTANISSETTA – Si è svolta stamattina, alle 11, in Piazza Don Luigi Sturzo in prossimità dell’incrocio tra via Kennedi e via Alcide De Gasperi, l’inaugurazione del monumento realizzato dall’artista Lillo Giuliana, dedicato alla memoria di Don Luigi Sturzo, figura eminente della nostra storia e testimone di valori civili, sociali e politici. Sono intervenuti il presidente dell’”Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta” Stefano Vitellio, il prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, l’assessore Guido del Popolo, in rappresentanza del sindaco Walter Tesauro e il magistrato Gaspare Sturzo che hanno svelato la stele e lo scultore Lillo Giuliana che ha l’ha presentata. Successivamente hanno parlato il prefetto, l’assessore Del Popolo, mons. Onofrio Castelli vicario della diocesi, ed il magistrato Gaspare Sturzo. Presenti anche le autorità militari e civili. Al termine un buffet conviviale di ringraziamento. Il presidente dell’associazione “Luigi Sturzo”Stefano Vitello ha così commentato la circostanza: “L’evento odierno interpella la nostra coscienza civica. L’insegnamento di Don luigi Sturzo ci stimola a innescare processi virtuosi, per sprigionare forti passioni, nuove energie, sane progettualità, capaci diridare all’Italia la bellezza, il candore di quei principi che i padri costituenti hanno sognato e ci hanno donato con la Costituzione”. Infatti, è emblematico il suo motto. ” Servire non servirsi” che è anche monito per la politica perché sia sempre fedele alla sua azione: promuovere il bene di tutti, rifuggendo dalle forme clientelari, affariste e tornacontiste”.