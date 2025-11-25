Caltanissetta, “Se domani non torno”: una sedia rossa davanti la sede dei servizi sociali

Il Comune di Caltanissetta invita a sostenere la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso uno scatto fotografico con la sedia e condividendolo sui social con gli hashtag #sedomaninontorno #comunedicaltanissetta.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e fino a domenica 30 novembre, davanti le porte della sede degli uffici del Servizio Sociale e della Polizia Municipale di Caltanissetta, in via Alcide De Gasperi 27, è stata collocata un’istallazione con una sedia rossa, una rosa, un paio di scarpe con il tacco e il messaggio: “Se domani non torno…”.

Un gesto simbolico che, volutamente, è stato allestito dagli uffici comunali che, per primi, intervengono in caso di necessità per sostenere le donne e i loro figli in caso di violenza collaborando con altre istituzioni pubbliche, ospedali, enti e centri anti violenza.

“Il nostro ufficio è sempre disponibile e sensibile di fronte a ogni necessità che si può rilevare in casi di abusi, atti di violenza o condizione di fragilità fisica o psicologica intervenendo a supporto della vittima e della sua famiglia – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Ermanno Pasqualino -. Abbiamo voluto collocare questa istallazione proprio per ricordare a tutte e tutti che noi non lasciamo indietro nessuno ma ci prendiamo cura delle donne e le aiutiamo, nei limiti delle nostre competenze, ad avviare un percorso di autonomia e di rinascita economica e sociale”.

“L’assistente sociale può offrire supporto psicologico e materiale, facilitare l’accesso a strutture protette e attivare percorsi di autonomia – ha proseguito il dirigente dei Servizi Sociali Giuseppe Intilla –. I nostri servizi prendono in carico le vittime, valutano i loro bisogni per formulare progetti personalizzati per garantire sicurezza e protezione sostegno e protezione. Il nostro ruolo è anche quello di creare una rete di sostegno efficace e funzionale”.

“La Polizia Municipale è sempre al fianco dei cittadini intervenendo, soprattutto in situazioni di fragilità, con discrezione e sensibilità – ha sottolineato il Comandante della Polizia Municipale Raffaele Campanella -. Riteniamo fondamentale proteggere le vittime ed evitare che determinate situazioni possano generare un’eccessiva mediaticità dei crimini finendo, per contrasto, a generare involontariamente un effetto contagio emotivo e ispirando gli aggressori ad emulare il reato di violenza”.

Tutti coloro i quali vorranno sostenere l’iniziativa potranno recarsi, fino a domenica 30 novembre, nell’atrio della sede in via Alcide De Gasperi, condividere un selfie o una foto sui propri profili social (Facebook, Instagram, WhatsApp o TikTok) con gli hashtag #sedomaninontorno #comunedicaltanissetta e taggare le pagine Facebook “Comune di Caltanissetta” o Instagram @comune_di_caltanissetta dell’Ente.

Il servizio sociale ricorda che, per emergenze, è possibile chiamare il 1522, numero nazionale anti-violenza e anti-stalking, attivo 24 ore su 24, gratuito e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità o in alternativa contattare il segretariato sociale al numero 0934 74745, in via Alcide De Gasperi n. 27, o in presenza dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.