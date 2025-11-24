Salute

Caltanissetta, risultati straordinari per i talenti della Full Dance Academy al 7° Free Dance World a Velletri

Redazione 3

Lun, 24/11/2025 - 13:03

Un altro weekend di grandi emozioni e successi per gli atleti della Full Dance Academy di Caltanissetta. Dopo l’eccellente partecipazione ai Campionati Italiani FIDESM di Rimini lo scorso luglio, dove hanno conquistato un prestigioso 4° posto nella Combinata e un brillante 5° posto nelle Danze Latine, Francesco Pirrello e Mara Alessi tornano in pista più determinati che mai, distinguendosi nella gara nazionale 7° Free Dance World svoltasi a Velletri il 22 e 23 novembre 2025.

I risultati parlano da soli: 1° posto Danze Standard – Classe C; 2° posto Combinata Danze Latine – Classe C.

Un traguardo che premia impegno, eleganza e una crescita costante.

Grandi soddisfazioni anche per la giovanissima coppia Francesco Taibi e Jeanette Colaprisca, che nella loro categoria Classe E conquistano: 1° posto Danze Latine, 3° posto Combinata

Piccoli talenti che dimostrano passione, carattere e un futuro luminoso.

“Complimenti a tutte le coppie – dichiara la Full Dance Academuy – per i risultati ottenuti e per la dedizione che mostrano ogni giorno in pista. La crescita continua.”

