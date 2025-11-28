Caltanissetta, “Per sentirsi più sicura perché l’amore non è violenza”: un corso di autodifesa organizzato dall’Inner Wheel e dal Rotary Club

Ieri, giovedì 27 novembre, nella palestra del Kalat, l’Inner Wheel di Caltanissetta, presieduto dalla Dottoressa Nevilia Aquilina insieme al Rotary Club, guidato dalla Dottoressa Ivana Guarneri, ha organizzato un corso di autodifesa dal titolo “Per sentirsi più sicura perché l’amore non è violenza”.

L’evento si inserisce nella campagna Internazionale“Orange the World”che ha avuto inizio il 25 Novembre, giornata dedicata alla violenza contro le donne e si concluderà il 10 Dicembre, giornata dei diritti umani.

Le numerose partecipanti hanno seguito con grande interesse la lezione del maestro di Arti Marziali, Antonio Morgano, che ha mostrato delle tecniche di autodifesa che possono essere utili in caso di aggressione. Dopo averle osservate attentamente hanno poi provato a metterle in atto, simulando diverse situazioni di pericolo.

L’Avvocato Valentina Matraxia, Presidente del Centro Antiviolenza Galatea di Caltanissetta ha esposto, poi, quali sono i segnali che precedono una situazione di violenza di genere, segnali a cui bisogna prestare particolare attenzione e che non debbono mai essere sottovalutati.

Inizialmente viene messo in atto un tentativo di controllo sulla donna, che viene isolata dalla propria famiglia e dai propri legami affettivi; a ciò generalmente segue la violenza psicologica che sfocia poi in violenza fisica. L’unico modo per uscire da tali situazioni è rivolgersi a delle strutture che possono offrire protezione e sostegno.