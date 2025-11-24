Caltanissetta, l’A.s.d Dragon Academy Group porta nelle scuole il progetto “Un nastro rosso in Guardia” per il 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’A.s.d Dragon Academy Group avvierà domani un percorso educativo pensato per i bambini degli asili nido e per gli studenti delle scuole medie del territorio. L’iniziativa, guidata dal Maestro di Muay Thai Calogero Palmeri insieme all’atleta e responsabile progettuale Elisa Iannello, ha l’obiettivo di diffondere in modo semplice e accessibile il valore del rispetto e della protezione reciproca.



Il progetto introduce un gesto simbolico condiviso, il nastro rosso al polso, segno di un impegno verso la gentilezza, la consapevolezza e la costruzione di relazioni sane. Attraverso attività brevi e mirate, adattate alle diverse fasce d’età, i due istruttori accompagneranno bambini e ragazzi in un piccolo percorso educativo che utilizza il linguaggio della Muay Thai nella sua dimensione più profonda fatta di disciplina, autocontrollo e responsabilità.

Negli asili nido il focus sarà sulla dolcezza e sulla cura, mentre nelle scuole medie l’intervento offrirà strumenti semplici per comprendere i confini sani e riconoscere atteggiamenti non corretti.Le attività saranno svolte all’interno degli istituti con la collaborazione del personale scolastico.

Un’iniziativa dal forte valore sociale che unisce sport, educazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di costruire, sin da piccoli, una cultura del rispetto e della forza gentile.