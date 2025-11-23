Caltanissetta, la nissena Ludovica Falzone Campionessa Italiana Csen 2025

Caltanissetta. La nissena Ludovica Falzone, della scuola di ballo Latin Dance Studio di Martina Marotta, è Campionessa Italiana Csen 2025. Un nuovo talento si impone nel panorama nazionale del ballo latino americano, un talento innato quello di Ludovica che con la sua classe, la sua arte dei movimenti, i suoi ritmi e lo sguardo vincente, ha conquistato il primo posto assoluto nella sua Categoria 12/13 D & Combinate D3, D2, D1, svoltosi il 15 novemre al Palazzetto dello Sport di Anagni a Roma, diventando così campionessa italiana.

Classe 2012, Ludovica ha una grande dedizione verso lo sport, in particolare nel suo DNA ha la passione per il ballo. Si è già distinta in moltissime competizioni, anche in Sicilia, salendo sempre sul podio più in alto e ciò fa presagire un futuro ricco di succesi.