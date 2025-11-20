Caltanissetta, la Cooperativa Etnos in gara al Premio Innovazione Sicilia con il progetto “Case in Rete!”

La cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta protagonista di un nuovo importante traguardo: dopo aver partecipato ai Bootcamp del Premio Innovazione Sicilia (PIS) — rappresentata dalla giornalista Rita Cinardi e da Fausto Di Maria — si prepara a essere presente all’evento finale, in programma venerdì 21 novembre, per la premiazione dei tre migliori progetti. Il progetto in gara è “Case in Rete!”, l’idea innovativa sviluppata da Etnos, grazie ad un brevetto dell’ingegnere bergamasco Roberto Manenti, della Ct Consulting, per supportare l’autonomia abitativa e il benessere delle fasce fragili, in particolare anziani con patologie croniche o degenerative. Si tratta di un modello integrato di teleassistenza, dove una tecnologia semplice, come la televisione, diventa strumento di collegamento con operatori sociali e sanitari. “Case in Rete!” è stato selezionato in passato per il bando “Welfare e Tecnologie” promosso da Fondazione con il Sud, con un finanziamento di 600.000 euro. Inoltre il progetto ha già ricevuto riconoscimenti: per esempio, una menzione speciale nell’ambito del Premio Forum Sanità per l’innovazione nella categoria “Citizen Journey”. Non è la prima volta che “Case in Rete!” ottiene visibilità nazionale. La cooperativa Etnos ha infatti vinto la prima edizione del Premio Innovazione Sociale, promosso da Fondazione CDP in collaborazione con Intesa Sanpaolo per il Sociale. In quell’occasione, Etnos si è aggiudicata 90.000 euro per implementare il progetto, e il riconoscimento ha rappresentato un forte impulso per rafforzare le attività di inclusione abitativa e sociale. Ora, l’approdo al Premio Innovazione Sicilia (PIS2025) segna un’ulteriore tappa significativa. Il PIS è un’iniziativa che valorizza progetti innovativi in Sicilia, offrendo coaching, mentoring e opportunità di networking per startup, imprese sociali e team ad alto potenziale. L’evento finale, previsto per il 21 novembre 2025 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, sarà il momento in cui verranno annunciati i vincitori delle diverse categorie. La partecipazione di Etnos al Premio Innovazione Sicilia con “Case in Rete!” non è solo un’occasione competitiva: rappresenta un segnale forte di come modelli di welfare territoriale, soprattutto al Sud, possano evolvere grazie all’innovazione tecnologica sociale. Inoltre, la continuità tra il Premio Innovazione Sociale (nazionale) e il Premio Innovazione Sicilia (regionale) mostra la solidità della proposta di Etnos: non è una semplice “idea”, ma un progetto con base operativa, partner, e un percorso già avviato sul campo. Il progetto “Case in Rete!” si inserisce perfettamente nella visione di un’innovazione che unisce tecnologia, comunità e inclusione.