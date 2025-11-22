Caltanissetta, “Giornata dei diritti dei bambini”: l’I.C. Don Milani incontra l’Unicef

Anche quest’anno nell’ Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta, è stata celebrata la “Giornata dei diritti dei bambini”, in occasione del 36° anniversario della Convenzione dei diritti dei Fanciulli e degli adolescenti. Tutti gli alunni delle Classi del quinto anno primaria e tutti i bimbi delle sezioni dei 5 anni della scuola dell’infanzia, si sono esibiti alla presenza della Professoressa Nicosia, Presidente provinciale dell’Unicef e del Dirigente dell’Istituto Prof. A. Diblio. Due performances ricche di valori sociali ed umani che si sono svolte nelle sale teatro della sede Don Milani e del Plesso Rodari.

Gli alunni, preparati con cura dai docenti di classe e coordinati dalle referenti Ins. Zappala’ Liliana e Iacopelli Lia rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola dell’Infanzia, attraverso canti, poesie e coreografie hanno emozionato i presenti alla manifestazione emozionandosi a loro volta. Insieme si è riflettuto sul valore dei diritti dei fanciulli e i giovani alunni hanno mostrato sensibilità e attenzione verso i bambini meno fortunati che vivono in Paesi disagiati del Pianeta, ma hanno anche preso coscienza che ad ogni diritto corrisponde un dovere, solo così si può realizzare una società davvero legale. Le attività realizzate rientrano nell’ambito della macro area della legalità dell’ Istituto Don Milani e fanno capo al Progetto dal titolo “Noi e gli altri solidarietà e rispetto”. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra i docenti della Primaria e dell’Infanzia che sono riusciti a creare unione e armonia con questo momento di continuità scolastica. Le insegnanti hanno voluto trasmettere agli allievi un messaggio che li faccia riflettere, nell’augurio che i bambini di oggi possano essere gli aduli che miglioreranno la società di domani.