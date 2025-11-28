Caltanissetta, flash mob degli alunni dell’Istituto Galilei-Di Rocco per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Gli alunni dell’Istituto Galilei-Di Rocco classe 1K Indirizzo per la Sanità e l’Assistenza Sociale, e alcune alunne della classe 2I, indirizzo ottico, classi site in via Cairoli n.3 Caltanissetta, questa mattina hanno organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’ausilio delle docenti di psicologia Tiziana Difrancesco, di metodologia operativa, Giulia Nanfara e del maestro di ballo Mirko Colaprisca, un Flash mob in Piazza Garibaldi, davanti la Fontana del Tritone di Caltanissetta, esibendosi con danze e recitazione di poesia a tema.



Infine il Prof. Rosario Nicosia, altro docente presso lo stesso Istituto ha cantato delle canzoni per sensibilizzare i presenti alla riflessione sulla violenza contro le donne.

E’ stato un momento di riflessione e sensibilizzazione molto apprezzato dalla cittadinanza.