Caltanissetta, ex studenti del “M. Rapisardi” si incontrano a cinquant’anni dal diploma tra sorrisi e ricordi

Correva l’anno 1975, anno giubilare come il 2025, i giovani diciottenni potevano votare per la prima volta e gli studenti della 5D conseguivano il diploma di Ragioniere presso l’ITC “M. Rapisardi” di Caltanissetta. Lo scorso 22 novembre, per la prima volta dopo cinquanta anni, quei “ragazzi” si sono incontrati, in un rinomato agriturismo, per festeggiare l’anniversario con una serata conviviale carica di sorrisi, abbracci, emozioni e ricordi dei momenti più divertenti. “Sembra ieri che eravamo sui banchi di scuola pieni di sogni e speranze per il futuro. Oggi ci ritroviamo con qualche capello bianco in più e con qualche ruga, ma nei nostri volti vediamo ancora un po’ di quei ragazzi che eravamo” – scrivono le ex ragazze della 5D. All’appuntamento erano presenti: Sara Alessi, Sergio Bordonaro, Antonello Cammarata, Aldo Diana, Giuseppe Giadone, Lina Graci, Enza Incarbone, Enzo Leonardi, Eduardo Mattina, Salvatore Miraglia, Beniamino Riggi, ‘Nzina Romano, Giusy Signorello, Lia Sorce, Giuseppe Territo. Alcuni di loro vivono in altre regioni d’Italia ma il desiderio di essere presenti è stato più forte della lontananza. È stata una serata splendida che ha confermato che, nonostante gli anni passati, i ricordi sono rimasti indelebili sia nella memoria che, soprattutto, nel cuore. Un pensiero commosso è stato rivolto a chi non è più tra noi ma ha partecipato da lassù: Angelo Genova, Roberto Palmeri, Giuliana Sposito. Al termine della festosa serata tutti si sono riproposti di non fare trascorrere altri 50 anni prima di rincontrarsi.