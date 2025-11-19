Caltanissetta. Ex alunni dell’Istituto Galilei-Di Rocco tornano in classe e incontrano gli studenti, l’esperienza e il racconto di tre professionisti dell’Ottica

Ieri 18 novembre 2025 si è svolto, nell’aula magna della sede distaccata di Via Cairoli dell’Istituto Galilei-Di Rocco di Caltanissetta, Indirizzo “Ottico” l’atteso incontro con un gruppo di ex alunni che oggi lavorano con successo nel settore dell’ottica e dell’optometria. L’iniziativa, organizzata nell’ambito dell’orientamento in uscita, ha offerto agli studenti, attualmente iscritti all’indirizzo Ottico, la possibilità di confrontarsi con professionisti che hanno mosso i primi passi proprio all’interno della stessa scuola.

Tra gli ospiti erano presenti Alex Ferrara, oggi dipendente a tempo indeterminato presso un’Ottica di San Cataldo, dove aveva precedentemente svolto con profitto il suo apprendistato; Samuele Di Forti, dipendente della Luxottica a Milano, realtà leader mondiale nella produzione e distribuzione di occhiali di qualità; e Francesco Landolina, docente di Esercitazioni di lenti oftalmiche e Contattologia presso l’Istituto “Damiani” di Marsala, nonché titolare di un punto vendita di ottica.

Gli ex studenti hanno condiviso i passaggi fondamentali del loro percorso professionale, mettendo in luce le competenze richieste nel settore, i cambiamenti del mercato e le opportunità offerte da diverse realtà lavorative: dall’ottica commerciale alle grandi aziende internazionali, fino alla carriera nell’insegnamento e nell’imprenditoria.

Particolare interesse ha suscitato il racconto di Alex Ferrara, che ha evidenziato l’importanza dell’apprendistato come esperienza concreta di formazione sul campo; quello di Samuele Di Forti, che ha illustrato l’organizzazione e gli elevati standard qualitativi propri di una multinazionale come Luxottica; e l’esperienza di Francesco Landolina, che ha mostrato come le competenze tecniche possano evolversi in una professione didattica e imprenditoriale.

Gli ospiti hanno inoltre sottolineato quanto il percorso scolastico abbia rappresentato un punto di partenza fondamentale, ricordando agli studenti l’importanza di impegnarsi nei laboratori, nei tirocini e nello studio delle discipline tecnico-professionali. “Le basi si costruiscono in questi anni – hanno ribadito – e saranno quelle a guidarvi nel mondo del lavoro”.

Grande la partecipazione degli studenti, che hanno rivolto domande, richiesto chiarimenti e dialogato apertamente con gli ex compagni di scuola, trasformando l’incontro in un vero momento di crescita e orientamento consapevole.

La scuola ha espresso l’intenzione di rendere annuale questo appuntamento, con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con i propri diplomati e offrire agli studenti testimonianze concrete di professionalità, impegno e realizzazione personale.