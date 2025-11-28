Caltanissetta. Cinque nuove assunzioni al Comune, l’assessore Falcone: “Potenziamo gli uffici per garantire qualità e quantità”

I nuovi assunti saranno destinati all’ufficio tecnico, ufficio servizi sociali, ufficio finanziario e ufficio CED.

Prosegue il potenziamento degli uffici comunali di Caltanissetta con l’ingresso di cinque nuove unità che sono state assunte a tempo pieno e indeterminato.

Si tratta di Mariachiara Maida, Matteo Marzella, Rosario Alberto Presti, Ylenia Russo e Davide Tornambene.











I nuovi dipendenti sono stati assegnati al Comune di Caltanissetta dopo essere risultati vincitori del concorso indetto dalla commissione Ripam per “il reclutamento di 2.200 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento nel profilo professionale di specialista economico statistico per regioni, città metropolitane ed enti locali, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.

Un augurio di benvenuto e di buon lavoro è arrivato dal Sindaco Walter Tesauro e dall’assessore alle risorse umane Matilde Falcone: “Questi nuovi ingressi rappresentano, ancora una volta, l’impegno di questa amministrazione nei confronti del territorio e dei cittadini. Personale sempre più numeroso e qualificato per soddisfare le necessità del nostro ente e dei nisseni”.