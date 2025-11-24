Caltanissetta 4.01, presunti attacchi hacker alla pagina: Cirlinci denuncia interferenze. Assostampa esprime solidarietà

La vicenda che coinvolge la testata online Caltanissetta 4.01 e il suo direttore responsabile, Sergio Cirlinci, riporta al centro dell’attenzione un tema fondamentale: la tutela della libertà di stampa nell’ecosistema digitale. Quando un organo d’informazione denuncia anomalie, blocchi o ostacoli tecnici che ne limitano l’attività, l’intero sistema democratico è chiamato a riflettere e a vigilare, perché il diritto dei cittadini a essere informati non può essere messo in discussione.

Secondo quanto denuncia Cirlinci, negli ultimi giorni la pagina Facebook e gli strumenti operativi collegati alla testata sarebbero stati oggetto di presunti attacchi informatici, con continui blocchi, rallentamenti e malfunzionamenti che, a suo dire, avrebbero condizionato la regolare pubblicazione dei contenuti. Episodi che, sempre secondo il direttore, sembrerebbero mirare a ostacolare il lavoro giornalistico e la normale attività redazionale.

Cirlinci afferma inoltre che, qualora venissero raccolti elementi concreti, intende rivolgersi alla Polizia Postale, al Garante per la Privacy e all’Ordine dei Giornalisti, segnalando anche il mancato arrivo di alcuni comunicati ufficiali. Una situazione definita “una costante aggressione alla libertà di informazione”, che ha portato la redazione ad adottare un gesto forte e simbolico: la sospensione delle pubblicazioni dalle 14 alle 6 del mattino successivo, per richiamare l’attenzione delle autorità competenti.

“Non ci faremo intimidire, la nostra voce non verrà spenta” – scrive Cirlinci, annunciando il ritorno online della testata “con la determinazione di sempre e con l’obiettivo di individuare gli autori di queste azioni”.

A sostegno del direttore arriva la nota ufficiale di Assostampa Caltanissetta, che esprime “piena e convinta solidarietà” a Cirlinci. Il segretario provinciale Alessandro Silverio sottolinea come questi episodi rappresentino non solo un danno professionale, ma “un grave attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini a essere informati”.

Silverio invita il collega a non arrendersi e auspica che le autorità possano presto individuare i responsabili “di azioni criminali volte a ostacolare la libera informazione”.

Assostampa ribadisce infine il proprio impegno a tutela dei giornalisti e del loro ruolo democratico, condannando ogni forma di pressione o intimidazione nei confronti di chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con serietà.