Boom spesa per Ocm vino, Schifani: «Risultato straordinario che fa crescere la competitività del vino siciliano»

«Il risultato raggiunto dall’Ocm vino rappresenta un traguardo straordinario per la Sicilia e per l’intera filiera vitivinicola regionale. La capacità di impiegare in modo efficace e responsabile le risorse disponibili, superando persino il plafond iniziale grazie a un’attenta gestione e alla capacità di intercettare nuove economie, conferma la solidità del lavoro svolto dalla Regione e in particolare dall’assessorato dell’Agricoltura e dai suoi dirigenti e funzionari».



Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando gli oltre 75,1 milioni di euro di spesa per il settore.

«Si tratta di un segnale importante: le nostre aziende credono negli investimenti, puntano sulla qualità, guardano ai mercati internazionali con ambizione e consapevolezza. Come governo regionale continueremo a sostenere questo percorso con determinazione, perché il vino siciliano è uno dei simboli più forti della nostra identità e un volano decisivo per la competitività del territorio».

