Bene le vendite dei veicoli industriali in ottobre

(Adnkronos) – Prosegue a ottobre la ripresa del mercato dei veicoli industriali con massa superiore a 3,5 tonnellate, che registra un incremento del 19,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Secondo le elaborazioni UNRAE su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le nuove immatricolazioni si attestano a 2.600 unità, contro le 2.181 dello scorso anno. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2025, il mercato dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate conta 23.315 immatricolazioni, ancora però in calo del 5,5% rispetto alle 24.680 unità registrate nello stesso periodo del 2024. Nell’ambito della Legge di Bilancio 2026,

UNRAE accoglie con favore l’inserimento, all’interno dello Stato di previsione del MIT, della misura straordinaria da € 590 milioni per il periodo 2027-2031, destinata alla rottamazione dei veicoli più obsoleti e inquinanti. L’Associazione auspica che, nella messa a terra delle risorse, l’intervento segua le linee guida della “roadmap” per la decarbonizzazione del trasporto merci su gomma, già condivisa insieme alle altre Associazioni dell’automotive e dell’autotrasporto. Infine, UNRAE esprime apprezzamento per la posizione del Consiglio Ambiente dell’UE, favorevole al rinvio al 2028 dell’entrata in vigore del sistema ETS 2 per il trasporto stradale: una decisione che, se confermata dopo il negoziato con il Parlamento europeo, consentirebbe maggiore gradualità nella transizione del settore verso soluzioni a minori emissioni.

