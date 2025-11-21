Asti, caso sospetto di febbre emorragica: analisi allo Spallanzani

(Adnkronos) – Un 81enne di Asti è stato ricoverato oggi, venerdì 21 novembre, all'ospedale Cardinal Massaia per sospetto caso di febbre emorragica di Marburg. Si è recato al pronto soccorso, perché presentava "febbre e sintomi gastrointestinali", e lì ai medici ha detto di "essere tornato da un viaggio in Etiopia e di aver visitato un'area del Paese africano in cui sono stati segnalati focolai di febbre emorragica". Gli esami del sangue sono stati inviati all'Inmi Spallanzani di Roma per la verifica della diagnosi di sospetta febbre emorragica di Marburg. Nel caso di conferma della diagnosi "il paziente verrà trasferito in una struttura con le misure di sicurezza idonee", conclude l'azienda sanitaria.

