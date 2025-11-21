Ars. Legge stabilità, Giambona: “Governo regionale si dimentica dei regionali, fatto politico inaudito”

PALERMO – “Quello che è accaduto ieri in Commissione Bilancio è di una gravità politica enorme. Ieri la maggioranza guidata da Renato Schifani si era totalmente dimenticata dei dipendenti regionali, omettendo ogni stanziamento per il rinnovo del contratto per il triennio 2025-2027 nella Legge di Stabilità. Un vuoto inspiegabile, una leggerezza inaccettabile che dimostra quanto poco questo Governo conosca e consideri i bisogni della propria amministrazione”. Così il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’ARS, Mario Giambona.

“Parliamo di circa 13.000 lavoratrici e lavoratori che assicurano ogni giorno il funzionamento della Regione. Di fronte a contratti sempre meno attrattivi e a un comparto che da anni attende adeguamenti economici – continua – il Governo Schifani non ha trovato neppure il tempo – o la volontà – per ricordarsi della loro esistenza. Un fatto politico inaudito”.

“A conferma della gravità della situazione – aggiunge il deputato dem – le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione, dopo l’inspiegabile contrarietà manifestata dal presidente Schifani anche di fronte alle loro richieste più elementari. Una condizione che testimonia come il malcontento sia ormai diffuso e come il Governo abbia scelto di ignorare persino le sollecitazioni di chi rappresenta quotidianamente i diritti dei lavoratori”.

“È stato infatti soltanto grazie all’intervento del Partito Democratico – prosegue Giambona – che la situazione è stata letteralmente recuperata all’ultimo minuto. Con il nostro emendamento abbiamo inserito le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale e permesso l’avvio immediato delle relative procedure. Senza il PD, oggi, i regionali non avrebbero avuto neanche la prospettiva di un rinnovo”.

Giambona sottolinea inoltre che il PD ha comunque portato avanti altri interventi strutturali:

“Nella Legge di Stabilità abbiamo introdotto misure per rendere il contratto più moderno e competitivo, chiedendo di potenziare il welfare, la previdenza sanitaria integrativa e il percorso che consentirà ai dipendenti regionali di aderire alla previdenza complementare, un diritto ancora negato solo ai lavoratori della Regione Siciliana”.

Infine, Giambona conclude affermando che “il dato politico è chiaro. Mentre il Governo Schifani si dimentica dei propri dipendenti, noi continueremo a lavorare per garantire alla Sicilia un’amministrazione che rispetti chi ogni giorno permette il suo funzionamento”.