Applausi del pubblico al gruppo dei “tammurinara” di Cammarata a “La Corrida” di Amadeus

MUSSOMELI – Per loro c’è stato il terzo posto a “La Corrida” di Amadeus. Stiamo parlando del gruppo dei “tammurinara” di Cammarata, i cui componenti sono personaggi assai noti anche a Mussomeli per le frequenti presenze con i tamburi nelle feste religiose del paese. Un appuntamento sul canale La Nove che ha inchiodato sulla sedia anche i tanti mussomelesi, e non solo, a seguire la trasmissione televisiva che si è protratta fino a tarda sera. Anche il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania che precedentemente li aveva incontrati casualmente all’aeroporto di Palermo pronti per la partenza per Milano, si era congratulato con loro: “”Portate in alto il nostro territorio… fatevi sentire”, sono state le sue parole. I tre fratelli Giovanni Giuseppe e Salvatore Fluca e il loro giovane allievo Nicholas, durante la loro esibizione, sono apparsi assai determinati e per nulla imbarazzati dinanzi al numeroso pubblico che li ha anche applauditi e con Amadeus e lo staff televisivo con cui hanno interagito. Va detto che la passione per il tamburo, la loro bravura e la loro intraprendenza li ha portati sulla scena televisiva nazionale, a cui aspiravano da tempo.