Appassionati di Bitcoin: gli utenti di 8HoursMining guadagnano fino a $ 9.797 al giorno

Una nuova era per Bitcoin: 8HoursMining scatena la mania globale del cloud mining

Grazie alla continua innovazione della tecnologia blockchain e al fiorente mercato delle criptovalute, sempre più investitori si imbattono in nuove opportunità di guadagno. 8HoursMining, sfruttando la sua potente infrastruttura di cloud computing e il suo sistema di mining intelligente, ha creato un modo nuovo e semplice per gli utenti globali di generare un reddito passivo, fino a 9.797 dollari al giorno.

Questa piattaforma integra la potenza di calcolo distribuita del cloud computing con tecnologie energetiche verdi e pulite, eliminando la necessità per gli utenti di acquistare o mantenere attrezzature per il mining. È sufficiente registrare un account e attivare il contratto di potenza di calcolo: il sistema funzionerà automaticamente, con liquidazione giornaliera dei guadagni, consentendo una crescita stabile degli asset digitali.

Aderendo ai principi di “sicurezza, efficienza e trasparenza”, 8HoursMining sta costruendo un ecosistema di cloud mining leader a livello mondiale, aiutando più utenti a condividere i dividendi di ricchezza della blockchain e aprendo un nuovo capitolo nella costante valorizzazione delle risorse digitali.

Che cos’è il Cloud Mining di 8HoursMining?

Il cloud mining di 8HoursMining è un modello di mining di valuta digitale basato sul leasing di potenza di calcolo da remoto. Gli utenti partecipano al mining noleggiando potenza di calcolo dal data center della piattaforma, senza sostenere i costi di acquisto delle attrezzature, consumo di elettricità o manutenzione. Tutte le operazioni e la manutenzione sono gestite dalla piattaforma. Gli utenti possono acquistare potenza di calcolo con un solo clic per ottenere le relative ricompense in criptovaluta.

Vantaggi e punti salienti della piattaforma

Bonus di registrazione: i nuovi utenti ricevono un bonus di benvenuto di $ 18 al momento della registrazione.

Sicurezza dei fondi: la piattaforma impiega un sistema di controllo del rischio e di sicurezza di livello bancario per proteggere in modo completo i beni degli utenti.

Supporto multivaluta: supporta depositi e prelievi di asset digitali tradizionali come BTC, ETH, LTC, USDC, BCH, SOL, DOGE, XRP e USDT (TRC20/ERC20).

Regolazione flessibile della potenza di calcolo: gli utenti possono regolare liberamente la propria potenza di calcolo in base alle tendenze del mercato, formulare strategie di mining in modo flessibile e ottimizzare le prestazioni dei ricavi.

Nell’attuale settore blockchain in rapida evoluzione, 8HoursMining sta diventando una scelta affidabile per il cloud mining per minatori e investitori di tutto il mondo. Unisciti a questa rivoluzione digitale della ricchezza e lascia che il mining intelligente crei continuamente valore per il tuo futuro!

⦁ Sicurezza: doppia protezione da McAfee® e Cloudflare®, garanzia di uptime al 100% e eccellente supporto tecnico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come iniziare con 8HOURSMining Cloud Mining:

① Registrati: visita il sito web 8HOURSMining e registrati utilizzando un indirizzo email valido.

② Acquista un contratto di cloud mining: 8HOURSMining offre una varietà di contratti ad alte prestazioni e ad alto rendimento, ciascuno con hashrate e termini diversi, con conseguenti rendimenti variabili.

Esempi di contratti ad alto rendimento includono:

Nuovo utente Prezzo del contratto Contratto Reriod Rendimento fisso Esperienza Contrarre 100 dollari 2 giorni $100+$6 Antminer S17 pro 600 dollari 6 giorni $600+$48,6 Whatsminer M30S $ 1.500 12 giorni $1500+$252 AvalonMiner A1246 $ 3.500 16 giorni $3500+$812 Antminer S19j Pro $6.000 20 giorni $6000+$1800 Antminer S19K Pro $9.700 27 giorni $9700+$4190,4

③ Guadagna un reddito passivo: dopo aver acquistato un contratto, gli utenti inizieranno a guadagnare un reddito passivo il giorno successivo, con il sistema che depositerà automaticamente i proventi sul loro account 8HOURSMining ogni giorno.

Informazioni su 8HOURSMining

8HOURSMining è diventata una piattaforma altamente affidabile ed efficiente nel settore del mining di criptovalute. Dedicata a rendere il mining accessibile a un numero sempre maggiore di utenti, la piattaforma è cresciuta costantemente dal suo lancio, offrendo una varietà di soluzioni sia per i principianti che per i miner esperti. Anni di innovazione continua e operazioni trasparenti hanno dimostrato il suo impegno verso tecnologia, efficienza e affidabilità, rendendola la scelta più affidabile per gli investitori in criptovalute che desiderano entrare nel mondo del cloud mining.

Sito web ufficiale: https://www.hoursmining.com

Email di contatto: info@hoursmining.com