Anci Sicilia: “La violenza di genere non è un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani che coinvolge l’intera comunità”

“In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ribadiamo l’importanza di contrastare ogni forma di abuso, discriminazione e sopraffazione. La violenza di genere non è un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani che coinvolge l’intera comunità. Siamo al fianco di tutte le donne che subiscono violenza e sosteniamo con determinazione le reti di protezione, prevenzione e assistenza. Promuovere il rispetto, l’uguaglianza e la cultura della non violenza è un dovere collettivo. Evidenziamo oggi e ogni giorno, che nessuna forma di violenza è tollerabile e che la sicurezza e la dignità delle donne sono fondamentali per una società giusta e libera”. Questo il commento di Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario di ANCI Sicilia